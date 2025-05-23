«Севкор. Главное» — Самое интересное в Севастополе за неделю

С нетерпением, буквально, весь мир ждал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина.
В сети же нашли архивное видео с выступлением Владимира Жириновского.
ЕС включил Херсонес Таврический в новый санкционный список.
В Севастополе сожгли 5 килограмм «санкционки» из Германии и Испании.
В Севастополе одобрен проект нового акватермального комплекса.
Утвержден проект тоннеля от Пожарова до Генерала Петрова.
Песочные осадки выпали и в Севастополе.
18 мая в городе прошел фестиваль «Весенний рок-фишинг-2025».
Жители дома по улице Геловани,,1 через суд ведут борьбу против установки остановочного комплекса у них на клумбе.
В Севастополе работодатель выплатит компенсацию под розы. 24 мая в городе пройдет последний звонок.
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