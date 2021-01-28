Севастопольцы возмущены состоянием памятника «Штык и Парус»

В Севастополе ждут реконструкции этой территории
Севастопольцы в очередной раз подняли вопрос о том, в каком состоянии находится Обелиск «Городу-Герою Севастополю», более известный как памятник «Штык и Парус».
Один из пользователей группы «Черный список Севастополя» социальной сети Вконтакте выложил фотографии разрисованного граффити Обелиска и барельефов, а также забросанной мусором и заросшей травой прилегающей территории смотровой площадки.
Автор поста задался вопросом, когда будет наведен обещанный порядок.
Его поддержали другие участники группы. При этом обсуждался вопрос и о воспитании молодежи, которая позволяет себе такие рисунки на исторических памятниках города, и о том, почему коммунальные службы не следят за состоянием городской собственности.
Севастопольцы предложили установить в данном месте камеры.
Напомним, в этом году из приказа проектно-изыскательские работы по благоустройству территории памятников выпали три пляжа, «Штык и Парус», сквер на площади 50-летия СССР. При этом на реконструкцию «Обелиска Городу-Герою Севастополю» («Штык и Парус») должны были быть направлены свыше 260 млн рублей.
Фото: Черный список Севастополя/vk.com
Ольга Сурикова