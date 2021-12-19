В Севастополе случился пожар в деревянном частном доме

Площадь пожара составила 60 квадратных метров

В Севастополе днем 17 декабря на территории садоводческого товарищества «Сапун-Гора» загорелся жилой частный дом. На место выехали пожарные бригады.

Также к месту происшествия была направлена автоцистерна Севастопольского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

По прибытии установлено, что второй этаж деревянного дома объят пламенем – огонь распространяется на кровлю. Параллельно производилась разведка помещений дома. Людей внутри обнаружено не было, сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС.

Пожар удалось локализовать, его площадь составила 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Всего к работам привлекались 22 человека и 7 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Напомним, в Севастополе недавно случился серьезный пожар в частном доме по улице Курчатова, где погиб человек.

Ольга Сурикова