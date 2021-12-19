ДТП под Симферополем: в лобовом столкновении погибла молодая девушка

Соцсети пишут, что она работала учительницей

В селе Маловидное Бахчисарайского района Крыма произошло смертельное ДТП, в котором один человек погиб и еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД России.

«Водитель автомобиля Mercedes-Benz, 1989 года рождения, двигаясь по автодороге со стороны села Береговое в направлении Бахчисарая, не выбрал безопасную скорость движения в результате чего допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что погибла 27-летняя пассажир «Лады», а 24-летний водитель получил травмы.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, выясняют все обстоятельства случившегося.

Ольга Сурикова