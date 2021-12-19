ДТП под Симферополем: в лобовом столкновении погибла молодая девушка

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В селе Маловидное Бахчисарайского района Крыма произошло смертельное ДТП, в котором один человек погиб и еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД России.
Авария произошла на автодороге Береговое-Бахчисарай.
«Водитель автомобиля Mercedes-Benz, 1989 года рождения, двигаясь по автодороге со стороны села Береговое в направлении Бахчисарая, не выбрал безопасную скорость движения в результате чего допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что погибла 27-летняя пассажир «Лады», а 24-летний водитель получил травмы.
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Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, выясняют все обстоятельства случившегося.
Ольга Сурикова