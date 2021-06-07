В Севастополе построят подземную трассу на Пожарова

Ранее с этой идеей уже выступал Владимир Яцуба
Михаил Развожаев сегодня на аппаратном совещании поручил директору департамента транспорта Павлу Иено готовить пакет документов на строительство автомобильного тоннеля, призванного соединить улицы Генерала Петрова и Пожарова.
«Я на форуме, на питерском, еще раз проговорил возможность подачи на инфраструктурный кредит наш проект с туннелем на Пожарова, поэтому в кротчайшие сроки готовьте заявку, будем направлять ее», — сказал Развожаев.
Также градоначальник отметил, что включить новый проект в ФЦП не получится так как все деньги данной программы уже распределены.
Напомним, что о внедрении новой системы поддержки регионов — инфраструктурных кредитов, президент РФ Владимир Путин сообщил в рамках послания Федеральному собранию в апреле этого года.
Проект туннеля на месте бомбоубежища недостроенного в 50-е годы прошлого столетия, рассматривался руководством города еще в 2012 году.
Дмитрий Островский
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