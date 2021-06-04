Севастопольского ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в Москву

Вечером 3 июня специальным санитарным бортом МЧС России семилетний житель Севастополя доставлен в столичную клиническую больницу для оказания экстренной помощи.

Мальчик получил ожоги 2 и 3 степени, в связи с тем, что севастопольские врачи оценили состояние, как крайне тяжёлое, было принято решение заручиться помощью московских коллег.

Спецборт МЧС принял на борт ребенка на аэродроме «Бельбек».В кратчайший срок пациент был доставлен в лечебное учреждение, где ему уже оказывается специализированная помощь.

Напомним, что 13 мая десятилетняя девочка, которая пострадала при пожаре в частном доме в Севастополе, была также направлена бортом санавиации в Краснодарский ожоговый центр имени Очаповского.

Дмитрий Островский

Фото: пресс-служба МЧС по г. Севастополю