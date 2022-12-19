Севастополь продает Инкерманский завод марочных вин

В заксобрании Севастополя поддержан прогнозный план приватизации на 2023 год.

В перечень приватизируемых объектов попал имущественный комплекс и земля Инкерманского завода марочных вин.

Кадастровая стоимость земли и имущества составляет примерно 250 млн рублей. При этом арендная плата, которую платил собственник завода, составляла 50 млн рублей в год.

Необходимость приватизации связана с тем, что в России принят закон о запрете работы производящих алкогольную продукцию предприятий на арендованном оборудовании.

Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что собственник завода планирует инвестировать в его модернизацию предприятия порядка 5 млрд рублей.

Напомним, Инкерманский завод марочных вин был создан в 1961 году на базе подземных выработок строительного камня – мшанкового известняка, использовавшегося для послевоенного восстановления и строительства города Севастополя.

Дарья Тимофеева

Источник: nts-tv.com