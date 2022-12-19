Севастополь продает Инкерманский завод марочных вин

В заксобрании Севастополя поддержан прогнозный план приватизации на 2023 год.
В перечень приватизируемых объектов попал имущественный комплекс и земля Инкерманского завода марочных вин.
Кадастровая стоимость земли и имущества составляет примерно 250 млн рублей. При этом арендная плата, которую платил собственник завода, составляла 50 млн рублей в год.
Необходимость приватизации связана с тем, что в России принят закон о запрете работы производящих алкогольную продукцию предприятий на арендованном оборудовании.
Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что собственник завода планирует инвестировать в его модернизацию предприятия порядка 5 млрд рублей.
Напомним, Инкерманский завод марочных вин был создан в 1961 году на базе подземных выработок строительного камня – мшанкового известняка, использовавшегося для послевоенного восстановления и строительства города Севастополя.
Дарья Тимофеева
Источник: nts-tv.com