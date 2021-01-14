В Севастополе скончался депутат

Депутат Нахимовского муниципалитета

12 января 2021 года на 53-м году жизни скончался депутат Совета внутригородского муниципального образования города Севастополя Нахимовского муниципального округа Дмитрий Анатольевич Молчанов. Об этом сообщается на сайте Нахимовского райсовета.

«Он всегда был отзывчивым, чутким, неравнодушным человеком к чужим проблемам, всегда был готов прийти на помощь пожилым людям, он мог услышать каждого. Коллектив Совета и местной администрации ВМО Нахимовского МО выражает искренние соболезнования родным, близким и всем тем, кто его знал. Вечная память!», — говорится на сайте.

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Ольга Сурикова