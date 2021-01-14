В Севастополе от коронавируса умерли 8 человек за сутки

Всего сначала пандемии от коронавируса умерло 302 человека

В Севастополе по состоянию на утро 14 января зарегистрированы 95 новых случаев заболевания COVID-19. 129 человек выписаны после выздоровления, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли восемь человек в возрасте от 74 до 93 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 8034 человека. В настоящий момент выздоровели 7287 человек, 302 умерло. На сегодняшний день в стационарах находятся 277 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 217 человек.

Под наблюдением находится 574 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.