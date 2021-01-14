В Севастополе мужчина ночью вынес из бара кассовый блок

Правда, сумма, за которую он может получить 5 лет, оказалась несерьезной
В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в краже кассового блока с деньгами, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
В ведомстве рассказали, что 25-летний местный житель ночью камнем разбил стеклянную дверь в одном из питейных заведений города, проник таким образом внутрь, похитил кассовый блок, в котором находилось около 7 тысяч рублей, а затем скрылся.
Украденные деньги он успел потратить.
Оперативники ОМВД России по Ленинскому району установили личность подозреваемого и задержали его.
В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет.
Напомним, сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали троих подозреваемых в краже из магазина в торговом центре. Им грозит до пяти лет лишения свободы
Ольга Сурикова