В Севастополе мужчина ночью вынес из бара кассовый блок

Правда, сумма, за которую он может получить 5 лет, оказалась несерьезной

В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в краже кассового блока с деньгами, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

В ведомстве рассказали, что 25-летний местный житель ночью камнем разбил стеклянную дверь в одном из питейных заведений города, проник таким образом внутрь, похитил кассовый блок, в котором находилось около 7 тысяч рублей, а затем скрылся.

Украденные деньги он успел потратить.

Оперативники ОМВД России по Ленинскому району установили личность подозреваемого и задержали его.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет.

Напомним, сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали троих подозреваемых в краже из магазина в торговом центре. Им грозит до пяти лет лишения свободы

Ольга Сурикова