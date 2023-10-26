В Севастополе скончалась ветеран ВОВ, которая имела награду «За взятие Берлина»

На 96-м году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Инесса Павловна Давиденко. Она прожила долгую, непростую, но счастливую жизнь, сообщил телеканал «НТС».

Инесса Павловна родилась 10 марта 1928 года в Гомельской области в крестьянской семье. Ее родители были репрессированы. Дедушку и бабушку расстреляли фашисты во время Великой Отечественной войны. В 1943-м пятнадцатилетняя Инесса ушла на фронт, в составе 319-го отдельного батальона аэродромного обслуживания дошла до Берлина и расписалась на стене Рейхстага.

Самой ценной для нее стала награда «За взятие Берлина».

После увольнения из Красной Армии в 1947 году девушка уехала в Ялту, устроилась на работу в санаторий Черноморского флота. Вышла замуж, родила троих дочерей. За активную трудовую деятельность удостоилась звания «Ветеран труда». После переезда в Севастополь Инесса Павловна продолжала трудится, пока позволяло здоровье. Более 20 лет была активной участницей ветеранской организации «Женщины-фронтовички».

Инесса Павловна запомнилась родным, близким и знакомым доброй и жизнерадостной. Телеканал НТС приносит соболезнования семье Инессы Павловны.

Прощание с ней состоится 26 октября на кладбище 5-го км – сбор в 8 часов 40 минут у центрального входа.