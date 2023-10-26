Севастополец отработает за мошенничество с пособием на детей, которых забрали в Дом ребенкаа

Суд вынес приговор севастопольцу, признав его виновным в мошенничестве при получении пособий на детей.

Осужденный и его супруга являются родителями четырех малолетних детей, трое из которых в связи с отсутствием надлежащих условий в семье с 2022 году живут в Доме ребенка. Однако это не помешало нерадивым родителям получать на них соцвыплаты. Они успели получить 120 тыс рублей, не потратив ни копейки на самих детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Мужчину признали виновным в мошенничестве, ему назначено 280 часов обязательных работ. А также они должны вернуть государству всю сумму пособия. Судьба матери еще решается. И обоих лишили родительских прав.

Также суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры района о взыскании в пользу департамента труда и социальной защиты населения Севастополя суммы незаконно полученного осужденным пособия.

Уголовное дело в отношении женщины в настоящее время находится на рассмотрении мирового суда. Решение по нему еще не принято, уточнили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что ранее Нахимовский районный суд Севастополя удовлетворил исковое заявление департамента образования и науки о лишении обоих супругов родительских прав и взыскании с них алиментов.

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Ольга Сурикова