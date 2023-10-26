В Севастополе парам из офицерских династий предложили поучаствовать в конкурсе

Для победителей будет устроена свадебная церемония в военно-морском стиле — она состоится на ВДНХ в Москве в рамках выставки-форума «Россия».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал условия:

кандидаты — потомственные военные (хотя бы один из них должен быть членом офицерской династии);

молодой человек — военный или курсант;

оба участника прописаны в Севастополе и ранее не были в браке;

возраст — не старше 35 лет;

Для участия в конкурсе нужно подготовить историю своей семьи — написать об офицерской династии и приложить фотографии. Материалы можно передать в управление ЗАГС двумя способами:

отправить на почту zags@sev.gov.ru

принести в управление ЗАГС на Очаковцев, 2

Заявки принимаются до 6 ноября.

В ЗАГСе уже создана конкурсная комиссия, которая проверит соответствие кандидатов всем критериям. После этого управление соберет общественный совет, который выберет лучшую пару.

Выездная регистрация состоится в Москве 15 декабря. Правительство Севастополя полностью оплачивает проезд и проживание молодой пары и родителей, а также услуги фотографа/видеографа.