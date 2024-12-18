В Севастополе сказали, затронет ли город отключение мобильного интернета

В связи с новостью об отключении мобильного интернета в Крыму, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сделал заявление в своих социальных сетях.

«Многие спрашивают, затронет ли это Севастополь. Эта мера безопасности уже применяется в городе более года, и севастопольцы это заметили. Обеспечение безопасности жителей — приоритет для правительства Севастополя, иногда приходится отказываться от привычек ради общей безопасности. Отключение интернета может произойти в любое время суток, и заранее предупреждений не будет», — прокомментировал Михаил Развожаев.

Добавив, что голосовая связь и SMS-сообщения будут доступны. Оперативный штаб, в который входят все силовые ведомства, под его руководством отслеживает ситуацию. Призвав также доверять только официальной информации.

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Кристина Ветер