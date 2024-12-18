Нашел «парковку» на пешеходном переходе – пенсионера в Крыму оштрафовали

Сотрудники Госавтоинспекции Симферополя нашли водителя, который нарушил правила дорожного движения.

В социальных сетях люди пожаловались на водителя автомобиля «ВАЗ», который неправильно припарковался на проспекте Победы. «Неправильно» — это вообще на пешеходном переходе.

Полицейские выяснили, что это 67-летний местный житель. Его привлекли к ответственности за стоянку на пешеходном переходе и отсутствие обязательного страхования автомобиля.

В итоге ему придется заплатить штрафы на общую сумму 1800 рублей.