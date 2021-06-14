В Севастополе скачок заболевших коронавирусом

Заболеваемость выросла почти до 40 человек в сутки

В Севастополе по состоянию на 14 июня зарегистрированы 39 новых случаев заболевания COVID-19. говорится в оперативной сводке правительства города.

10 человек выписаны после выздоровления.

Умер один человек в возрасте 89 лет.

Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 15 322 человека. В настоящий момент выздоровели 13 959 человек, 702 умерли.

Под наблюдением находится 296 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.