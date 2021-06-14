В мире

Как отличаются траты мужчин и женщин в России

14-06-2021
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Пятерка распространенных расходов

Один из российских банков передал изданию РИА «Новости» статистику трат мужчин и женщин в России, из который сделали вывод, что сильный пол чаще отдает предпочтение фастфуду, а крупные траты выпадают на автосервис.

По данным издания, пятерка самых частых трат российских мужчин и женщин отличается между собой. у девушек большинство расходов приходится на обновление гардероба, а у мужчин на содержание автомобиля.

Такие результаты озвучены банком на основании данных эквайринга. Во время исследования аналитики сравнили траты за первый квартал 2021 года с прошлогодними данными.

По количеству транзакций в пятерку трат женщин в РФ входит:

1.       супермаркеты (630 руб средний чек),

2.       фастфуд (411 руб с.ч.),

3.       оплата транспорта (263 руб),

4.       одежда (3065 руб),

5.       аптеки (807 руб).

А вот пятерка самых частых трат мужчин совпадает с женской только двумя первыми позициями:

1.       супермаркеты (684 руб),

2.       фастфуд (494 руб),

3.       автоуслуги (1783 руб),

4.       телекоммуникационные услуги (988 руб),

5.       такси (309 руб).

Ольга Сурикова

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