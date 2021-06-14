Как отличаются траты мужчин и женщин в России

Пятерка распространенных расходов
Один из российских банков передал изданию РИА «Новости» статистику трат мужчин и женщин в России, из который сделали вывод, что сильный пол чаще отдает предпочтение фастфуду, а крупные траты выпадают на автосервис.
По данным издания, пятерка самых частых трат российских мужчин и женщин отличается между собой. у девушек большинство расходов приходится на обновление гардероба, а у мужчин на содержание автомобиля.
Такие результаты озвучены банком на основании данных эквайринга. Во время исследования аналитики сравнили траты за первый квартал 2021 года с прошлогодними данными.
По количеству транзакций в пятерку трат женщин в РФ входит:
1. супермаркеты (630 руб средний чек),
2. фастфуд (411 руб с.ч.),
3. оплата транспорта (263 руб),
4. одежда (3065 руб),
5. аптеки (807 руб).
А вот пятерка самых частых трат мужчин совпадает с женской только двумя первыми позициями:
1. супермаркеты (684 руб),
2. фастфуд (494 руб),
3. автоуслуги (1783 руб),
4. телекоммуникационные услуги (988 руб),
5. такси (309 руб).
Ольга Сурикова