Как отличаются траты мужчин и женщин в России

Пятерка распространенных расходов

Один из российских банков передал изданию РИА «Новости» статистику трат мужчин и женщин в России, из который сделали вывод, что сильный пол чаще отдает предпочтение фастфуду, а крупные траты выпадают на автосервис.

По данным издания, пятерка самых частых трат российских мужчин и женщин отличается между собой. у девушек большинство расходов приходится на обновление гардероба, а у мужчин на содержание автомобиля.

Такие результаты озвучены банком на основании данных эквайринга. Во время исследования аналитики сравнили траты за первый квартал 2021 года с прошлогодними данными.

По количеству транзакций в пятерку трат женщин в РФ входит:

1. супермаркеты (630 руб средний чек),

2. фастфуд (411 руб с.ч.),

3. оплата транспорта (263 руб),

4. одежда (3065 руб),

5. аптеки (807 руб).

А вот пятерка самых частых трат мужчин совпадает с женской только двумя первыми позициями:

1. супермаркеты (684 руб),

2. фастфуд (494 руб),

3. автоуслуги (1783 руб),

4. телекоммуникационные услуги (988 руб),

5. такси (309 руб).

Ольга Сурикова