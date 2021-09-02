В Севастополе шторм застал врасплох семью в Любимовке

Их спасли почти в 4 утра

Сегодня, 2 сентября, ночью спасателям пришлось оказывать помощь отдыхающим, которые решили провести ночь в палатке на диком пляже в Любимовке. Сообщение о ЧП в Центр защиты населения поступило в 02:46.

В Центре рассказали, что целая семья оказалась застигнута внезапным штормом на диком пляже Любимовки Нахимовского района.

К месту происшествия была направлена дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Учкуевка». Спасатели нашли пострадавших и эвакуировали их из труднодоступного места. Медицинская помощь им не потребовалась.

Напомним, спасателям периодически приходится эвакуировать отдыхающих с диких пляжей Царского села Балаклавского района.

Ольга Сурикова