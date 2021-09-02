Развожаев: Бледный вид все будете иметь

Сегодня на заседании правительства губернатор Севастополя Михаил Развожаев резко раскритиковал работу депсельхоза по утверждению порядка финансовой поддержки промышленного рыболовства и рыбопереработки.

Недовольство градоначальника вызвал доклад директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадима Кирпичникова, в котором он просил поддержать членов правительства постановление о выделении средств из бюджета города на компенсацию затрат севастопольским рыболовам.

Кирпичников сообщил, что порядок выделения субсидий, который на рассмотрение правительства его ведомство вынесло только 2 сентября позволит компенсировать издержки на вылов 25 тысяч тонн рыбы, ремонт 4 судов и 3 рабоперерабатывающих предприятий.

«А что так долго принимали, народ же ждет? Осень на носу, когда корабли будем ремонтировать?» — прервал доклад Михаил Развожаев.

Вадим Кирпичников отметил, что ремонт техники и судов уже выполнен и предприятия получат деньги по факту работ, а задержка вызвана тем, что летом шел процесс согласования.

Такой ответ губернатора не устроил.

«Если я сейчас узнаю, что никто ничего не отремонтировал без этой программы – бледный вид все будете иметь. Коллеги, последнее китайское предупреждение – деньги в бюджете есть по всяким субсидиям и грантам, это всех касается. Все должно быть принято до конца января года следующего за принятием бюджета» — подытожил Развожаев.

Напомним, ранее губернатор неоднократно критиковал работу коммунальных служб по уборке мусора.

Дмитрий Островский