В Севастополе мужчина сорвался с высоты на Фиоленте

Его спасало 6 человек

В Севастополе вечером 1 сентября спасатели эвакуировали мужчину из труднодоступного места в районе остановки «Маяк» Гагаринского района. Сообщение о необходимости оказания помощи человеку, упавшему с высоты в поступило в Центр гражданской защиты в 20:29.

К месту происшествия на аварийно-спасательном автомобиле выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда и вышел катер. Спасатели эвакуировали пострадавшего из труднодоступного места и передали бригаде скорой помощи.

От ГКУ ЦГЗ г. Севастополя было задействовано 6 человек личного состава, 1 единица техники и 1 плавсредство.

Напомним, этой же ночью пришлось оказывать помощь семье, которую шторм застал врасплох на диком пляже в Любимовке.

Ольга Сурикова