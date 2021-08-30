В Севастополе продолжают спасать туристов с диких пляжей

Отдыхающие в поисках уединенных мест на море попадают в сложные ситуации

Спасатели Севастополя днем 27 августа эвакуировали пострадавшую из дикого пляжа Царского села Балаклавского района.

К месту происшествия оперативно вышел катер с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Балаклава». Женщине была оказана первая помощь, ее эвакуировали из труднодоступного места катером и передали бригаде скорой помощи.

Накануне, вечером 26 августа, на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты поступило сообщение о необходимости эвакуации пострадавшего из труднодоступного места Черноморского побережья в районе Южного мола.

К месту происшествия выехали спасатели, нашли мужчину, эвакуировали и передали сотрудникам скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что спасателям пришлось оказывать помощь женщине, которую унесло на надувной лодке к береговой линии в районе скального участка военного полигона.

Ольга Сурикова