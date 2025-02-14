В Севастополе спасен курганник

Сотрудники ГУП «Севастопольгаз» столкнулись с неожиданной находкой — курганником, который, вероятно, нуждался в помощи. Они сообщили об этом в Севприроднадзор.

Специалистам природоохранного ведомства удалось поймать птицу. Его доставили в ветклинику, расположенную на улице Могилевской, где ему оказали квалифицированную ветпомощь.

После завершения курса лечения и восстановления здоровья, птица будет выпущена обратно в дикую природу, где сможет продолжить свою жизнь в естественной среде обитания.

Ольга Сурикова

Фото: Севприродназор

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