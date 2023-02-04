В Севастополе девушку задержали за кражу элитного алкоголя и гаджетов

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в трех кражах товаров из магазинов, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Причастность задержанной к хищениям подтверждается записями с камер видеонаблюдения.

Оказалось, что 26-летняя местная жительница, ранее неоднократно судимая за кражи, под видом покупательницы посетила алкомаркет, где тайно похитила бутылку коньяка стоимостью более четырех тысяч рублей и скрылась.

Через несколько дней она нанесла визиты в два магазина электроники, из которых похитила «умную» колонку и смартфон. Эти товары она тут же сбывала случайным прохожим или в ломбард.

По предварительным данным, она успела нанести ущерб на 40 тысяч рублей. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова