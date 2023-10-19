Британские СМИ: Боевые дельфины больше не защищают Севастополь

По версии британского аналога «Флага Родины» флотской газеты Naval News, боевые дельфины на службе ЧФ больше не охраняют вход в Севастопольскую бухту, теперь они несут вахту у западного побережья Крыма.

Британские журналисты уточняют, что боевых афалин на входе в Севастопольскую бухту ЧФ разместил ещё в начале спецоперации, а сейчас дельфины-защитники якобы перебазировались для охраны военно-морской базы на западе полуострова в посёлке Новоозёрное. Рядом есть устричная ферма, которая, по мнению британских журналистов, больше походит на загоны для содержания афалин.

Появление здесь боевых дельфинов совпало по времени с активизацией сил особого назначения Украины на севере Чёрного моря, и попытками высадки на крымское побережье, сообщается в статье.

Ведь обученные дельфины считаются эффективными в борьбе с военными водолазами.

Также афалин, скорее всего, применяют для защиты военных кораблей от водолазов-минёров и дайверов-разведчиков.

«Когда они замечают незваного гостя, они могут пометить его для своих сослуживцев-людей или даже нанести злоумышленнику смертельный удар», — пишет Naval News.

Дарья Тимофеева

Фото: ТГ-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны