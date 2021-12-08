Названа самая влиятельная женщина мира

Ангела Меркель выбыла из списка

Писательница и бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт названа самой влиятельной женщиной мира по версии журнала Forbes. Данный рейтинг публикуется на сайте издания с 2004 года.

Второе место в рейтинге заняла вице-президент США Камала Харрис, а третье — глава Европейского центрального банка и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. В то же время на четвертой строчке расположилась глава General Motors Company, а замкнула пятерку лидеров бывшая супруга Билла Гейтса Мелинда.

Примечательно, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые за 11 лет не вошла в список самых влиятельных женщин мира. До этого на протяжении десяти лет подряд она возглавляла топ, но выбыла из него после ухода из политики.

Россию в этом списке представляет глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Ольга Сурикова