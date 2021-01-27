В Севастополе мужчина упал с балкона многоэтажки

Был ли это несчастный случай или самоубийство следствие устанавливает

В Севастополе вечером 26 января в соцсетях появилось видео, на котором очевидцы рассказывают, что с балкона многоэтажного дома на Колобова (Гагаринский район) упал мужчина.

Видео появилось в группе «ЧП. Севастополь» социальной сети Instagram, на нем в сумерках видно гул людей и что на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и машина скорой помощи с мигалками.

В следственном управлении по Севастополю и Крыму изданию ForPost подтвердили, что мужчина погиб. Остальные обстоятельства дела пока выясняются.