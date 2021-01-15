Агитавтобус ЛДПР посетил Севастополь

Севастопольцы смогли лично задать вопросы депутатам Госдумы
Депутаты Фракции ЛДПР в заксобрании Севастополя встретили агитавтобус ЛДПР, который на Старый Новый год прибыл в наш город под руководством управляющего делами Центрального аппарата партии Алексея Почернина, сообщает пресс-служба городского отделения партии.
Ранее агитавтобусы ЛДПР посетили ряд крупных городов Крыма. В акции также принял участие первый заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Александр Курдюмов.
Благодаря работе агитационного автобуса, жители могли не только передать свои обращения, но и лично пообщаться с депутатом Госдумы и депутатами заксобрания Севастополя. Александр Курдюмов получил возможность из первых уст узнать о проблемах севастопольцев.
«В условиях пандемии, когда личные приёмы граждан ограничены, это очень актуально. Десятки агитационных автобусов ЛДПР проехали по всей России — от Мурманска до Новороссийска. По сути, эти автобусы являются мобильной приёмной ЛДПР, где граждане получают юридическую консультацию, оставляют своё обращение или получают подарки от Владимира Вольфовича. Вообще, население очень живо откликается на наше появление. Стоит только агитавтобусу сделать остановку, как буквально в течение пары минут вокруг него собираются десятки граждан. Это очень здорово!» — рассказал Александра Курдюмов.
Управляющий делами Центрального аппарата партии Алексей Почернин, в свою очередь, был искренне поражен гостеприимством и теплым приемом севастопольцев.
«Я очень рад приехать в этот славный город, город-герой. Это один из самых чистых и гостеприимных городов, которые мне довелось посетить. Меня поразили севастопольцы, которые не просто знают ЛДПР, но и искренне любят нашу партии и ее лидера Владимира Вольфовича Жириновского. Здорово, что севастопольцы с таким энтузиазмом встречали наш агитавтобус, были искренне рады подаркам и сувенирам от ЛДПР, просили передать Владимиру Вольфовичу искренние слова поддержки, пожелание крепкого здоровья и многих лет плодотворной работы на благо нашей Родины», — подчеркнул Алексей Почернин.
Глава ЛДПР в Севастополе Илья Журавлев выразил признательность лидеру партии и Центральному аппарату ЛДПР за организацию приезда агитавтобуса в Севастополь.
«Агитавтобус ЛДПР с новогодними подарками, новой агитпродукцией, партийной литературой – это настоящий подарок всем севастопольцам от лидера нашей партии Владимира Вольфовича Жириновского на Старый Новый год. Мы благодарны нашему руководителю за такую прекрасную акцию», — сказал вице-спикер.
Отметим, что маршрут передвижения агитавтобуса был составлен так, чтобы жители всех районов города смогли получить новогодние подарки, новинки агитпродукции и свежую литературу ЛДПР, а также обратиться в приемную Владимира Жириновского и пообщаться с депутатом Госдумы и депутатами заксобрания.
C утра агитавтобус сделал остановку в районе Сапун-горы.
После этого переехал в центр города, где совершил длительную остановку на площади Нахимова.
Затем, получить подарки от ЛДПР смогли жители микрорайона Остряки: автобус сделал остановку в районе кинотеатра «Москва» и на бывшей конечной общественного транспорта на улице Хрюкина.
Следующий пункт маршрута – рынок «Южный» на 5-м км Балаклавского шоссе. И, наконец, уже вечером автобус прибыл на площадь 1-го Мая в Балаклаве.
Стоит отметить, что на всем протяжении маршрута агитавтобус ЛДПР пользовался необычайно популярностью у горожан: люди выстраивались в очередь как за агитпродукцией, так и для общения с депутатами и для возможности обратиться в личную приемную Владимира Жириновского. При этом, благодаря слаженной работе сотрудников Центрального аппарата, прибывших вместе с автобусом, и городского отделения партии были соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.
Фото: пресс-служба севастопольского отделения ЛДПР