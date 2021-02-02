В Севастополе электросамокаты остаются заманчивой добычей для воров

Два местных жителя накатались на пять лет

В Севастополе оперативники задержали двух подозреваемых в кражах электросамокатов. Они успели увести три мобильных средства передвижения, передает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Ворами оказались местные жители. За несколько дней они успели нанести вреда на 90 тысяч рублей.

Первый самокат стал для них пробным в этом промысле. Вечером, находясь возле станции проката электросамокатов, они увидели, что никого рядом нет и решились идти на дело. Повредили противоугонный трос и угнали двухколесное средство передвижения.

Спустя несколько дней злоумышленники совершили аналогичную кражу: они повредили противоугонные тросы на двух электросамокатах и скрылись на них.

Свои добычи они спрятали, но распорядиться ими не успели. Их задержали оперативники Гагаринского района.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по факту кражи, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Севастополе сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в краже двух электросамокатов

Ольга Сурикова