В Севастополе сегодня стартовал купальный сезон

Город
15-06-2025

В ГУ МЧС России по городу Севастополю сообщили, что проверено и открыто 26  пляжей.

Это «Аквамарин», «Андреевка», «Вязовая роща», «Дельфин», «Звездный берег», «Любимовка», «Любимовка-2», «Мыс Хрустальный», «Нахимовец», «Наш Парус», «Омега», «Орловка-1», «Парк Победы», «Песочная бухта», «Песочный», «Серебряный», «Солдатский», «Солнечный», «Учкуевка», «Ушакова балка», «Яшмовый», пляж лагеря «Алькадар», пляж лагеря «Горизонт», пляж лагеря «Ласпи», пляж пансионата «Радость» и пляж пансионата «Изумруд».

Безопасность отдыхающих обеспечивают около 140 спасателей, 24 катера и 11 единиц специальной техники.

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