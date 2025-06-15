После публикации «Севкора» об уместности ограничения скорости на Столетовском проспекте, дорожные знаки демонтировали

Ранее участок был оборудован временными знаками, ограничивающие скорость до 40 км/час. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщал, что дорожные знаки должны действовать до окончания строительства и официальной сдачи дороги, запланированных на 1 декабря 2025 года.

Однако визуальные работы завершили ранее. Приятно, что город следит за состоянием дорог и стремится обеспечить комфортные условия для жителей, в том числе и установку/демонтаж актуальных знаков дорожного движения.

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