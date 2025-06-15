В Черноморском высшем военно-морском орденов Нахимова и Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова состоялся 75-й выпуск офицеров, мичманов и прапорщиков

Выпускники простились с Боевым знаменем училища и торжественным маршем прошли по плацу перед трибунами командного состава. По традиции, будущие офицеры выкрикивали: «Вот и всё!» и бросали вверх монеты, символизируя стремление к самоотверженному и бескорыстному служению Отчизне.

Курсанты успешно освоили пятилетнюю программу обучения. После церемонии вручения кортиков и погон некоторые из них получили медали Министра обороны Российской Федерации за выдающиеся успехи в учёбе и инициативность.

За 88-летнюю историю училища из его стен вышло свыше 18 тысяч выпускников. Они несут службу на Черноморском, Балтийском, Тихоокеанском и Северном флотах, а также в Каспийской флотилии. Среди них немало тех, кто продолжает династии военных.

Фото: Законодательное Собрание города Севастополя

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