В Севастополе сегодня отмечается день Матросского бульвара. Программа празднования

Торжественные мероприятия начнутся с утра

В Севастополе 26 мая впервые отметят День Матросского бульвара. Идея учредить такой праздник возникла в начале августа 2020 года после завершения первой очереди реконструкции бульвара.

Торжественные мероприятия начнутся с 11.00 с возложения венка от Черноморского флота и Русского географического общества к памятнику А.И. Казарскому.

12:00 — Константиновская батарея. Полуденный выстрел.

Торжественная церемония подъема Андреевского Георгиевского флага, посвященного славной победе брига «Меркурий» над двумя турецкими линейными кораблями в бою 14 (26) мая 1829 года.

Участвуют: почетный караул и оркестр ЧФ, курсанты и офицеры ЧВВМУ им. П.С. Нахимова в исторической форме 32-го флотского экипажа Черноморского флота – команды брига «Меркурий», реконструкторы, представители ветеранского движения, СМИ.

12:10 — Константиновская батарея. Молебен в память русских моряков – участников боя 14 (26) мая 1829 года.

Проводит настоятель Свято-Никольского храма на Братском кладбище Севастополя отец Георгий Поляков.

20:30 Матросский бульвар Выступление уличного духового оркестра Touch The Wind

22:00 Матросский бульвар Напольный фейерверк, шутихи

22:10 Кинотеатр на Матросском бульваре Демонстрация документального фильма «Бриг меркурий: Доблесть. Честь. Победа»

Читайте также: В Севастополе пройдут слушания по вопросу второй очереди реконструкции Матросского бульвара

Напомним, после первой очереди реконструкции Матросский бульвар был открыт 1 августа 2020 года. Работы проводились Благотворительным фондом историко-культурного развития «35-я береговая батарея».

Фото: Dmitry Prokofiev/Facebook.com