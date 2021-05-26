В Севастополе на дороге загорелся ВАЗ

Водитель успел сам вызвать пожарных

В Севастополе днем 25 мая на дороге недалеко от аэропорта Бельбек загорелся автомобиль «Жигули». Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» группы «Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП».

Также участники группы рассказали, что на дороге сразу образовалась пробка.

В пресс-службе городского МЧС изданию Forpost рассказали, что пожарных вызвал сам водитель ВАЗа. Спасатели, прибыв на место, отключили в автомобиле аккумуляторные батареи и ликвидировали пожар.

В пресс-службе ведомства добавили, что в результате происшествия никто не пострадал, других участников не было. Причины возгорания будет выясняться.

Напомним, недавно в Севастополе под водителем загорелся мопед. Потушить транспортное средство своими силами не получилось. А 1 марта на проспекте генерала Острякова, в районе школы № 38, на ходу загорелся легковой автомобиль Mazda CX-7.

Ольга Сурикова