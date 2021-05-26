Севастопольские пиротехники взорвали пять авиабомб одновременно. Видео

Вес бомб составил более 200 килограммов

В Севастополе 25 мая прошла очередная операция по ликвидации боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Было уничтожено пять авиационных бомб: две SC-50, две SD-50 производства Германии, а также одну АО-2,5, стоявшую на вооружении Красной армии, сообщает пресс-служба севастопольских спасателей.

Общий вес боеприпасов – более 200 килограммов, масса их взрывчатого вещества – свыше 80-ти килограммов в тротиловом эквиваленте.

Опасные находки были обнаружены накануне: немецкие – в лесном массиве в районе Мекензиевых гор, советская – недалеко от 30-й береговой батареи. Состояние взрывателей позволило выполнить их перевозку.

В пресс-службе добавили, что с начала 2021 года силами севастопольских пиротехников МЧС обезврежено более 800 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной.

Ольга Сурикова