В Севастополе сегодня ночью таксист влетел в столб

Сегодня ночью произошло ДТП на площади 50-летия СССР, в котором пострадал водитель такси. Авария произошла в 02:26

«47-летний водитель, управляя автомобилем Рено, в районе дома № 5/3 на площади 50-летия СССР не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо и совершил наезд на световую опору», — рассказали в пресс-службе городского УМВД.

В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован в горбольницу.

По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия.

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Ольга Сурикова