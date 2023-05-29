В Севастополе пенсионерка набрала кредитов и перевела мошенникам 4 млн рублей

На протяжении нескольких недель дистанционным мошенникам удавалось обманывать севастопольскую пенсионерку и похищать ее деньги.

Предварительно установлено, что в марте этого года 60-летней женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности регионального коммерческого банка и сообщили, что мошенники пытаются на ее имя оформить кредиты, поэтому необходимо их опередить, оформить кредитный заем и перечислить деньги на резервные счета.

Для убедительности позвонившие отправили пенсионерке фотографию поддельного удостоверения сотрудника банка.

Позже ей позвонили якобы сотрудники правоохранительных и следственных органов, убедили выполнять все полученные инструкции и держать в тайне общение с ними. Следуя их указаниям, потерпевшая на протяжении нескольких недель оформила в двух банках кредиты на общую сумму 4 миллиона рублей и перечислила их на продиктованные ей расчетные счета, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В полицию она обратилась только когда осознала, что стала жертвой мошенников.

Читайте также: В Севастополе жертвами мошенников за сутки стали 11 пенсионеров

Ольга Сурикова