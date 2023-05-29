Липчанин возглавил полицию Севастополя

Сайт УМВД Севастополя представил нового временно исполняющего обязанности руководителя управления полиции города Сергея Сигунова.

Как указано в разделе «Руководство» на сайте ведомства, врио начальника УМВД России по Севастополю назначен 18 приказом МВД России от 18 мая 2023 года.

Сергей Викторович Сигунов родился 13 декабря 1973 года в городе Грязи Липецкой области.

Проходит службу в органах внутренних дел с января 1994 года.

В 2000 году окончил Московский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция», а в 2014 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление».

Службу проходил в отряде милиции особого назначения при УВД Липецкой области, затем в управлении по борьбе с организованной преступностью при УВД Липецкой области.

В период с 2008 по 2017 год замещал различные руководящие должности, связанные с оперативной работой.

В 2017 года возглавил управление уголовного розыска УМВД России по Липецкой области.

В июне 2018 года назначен на должность замначальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Липецкой области.

С 2020 года служил на должность замначальника УМВД России по Липецкой области – начальника полиции.

Награжден орденом «Мужества», медалью «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Напомним, начальник управления МВД России по Севастополю генерал-майор полиции Павел Гищенко назначен на должность в новый субъект Российской Федерации

Ольга Сурикова