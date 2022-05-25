В Севастополе сегодня ночью будут обрабатывать зеленые зоны от клещей

В Гагаринском районе

В Севастополе в ночь с 25 на 26 мая, с 22:00 до 07:00 будет производиться обработка зеленых зон — мест общего пользования от клещей (акарицидная обработка), сообщает ГБУ «Парки и скверы».

Работы будут проводиться по следующему графику:

22:00-23:00 — в сквере по ул.Астана Кесаева, с 23:00-24:00 — проезд Колобова (между домами № 19-21 по ул. Колобова и ГБДОУ Детский сад № 125), 00:30-2:00 – в сквере Севастопольских курсантов, 03:00-07:00 – в парке Победы.

Территории будут ограничены сигнальными лентами и информационными табличками.

Напомним, ранее директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов заявил, что подрядная организация должна обработать 230 га от клещей.

Ольга Сурикова