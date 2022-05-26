В России с 1 июня повысят пенсии и прожиточный минимум

Предложения президента
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой с 1 июня увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам. Об этом он заявил в ходе заседания Госсовета.
«Предлагаю с 1 июня увеличить на 10% размер пенсии неработающих пенсионеров. Напомню, что с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5 %», — сказал Путин.
По его данным, данное увеличение превысит уровень инфляции, который по разным оценкам, должен остановиться на 15%.
Также с 1 июня планируется на 10 % повысить и прожиточный минимум, в среднем по стране он составит 13 919 рублей. Что, по словам главы государства, приведет и к росту пособий и выплат.
Кроме того, с 1 июля на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – до 15 279 рублей в месяц.
«Нам в целом необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни. Наша главная задача — обеспечить и дальнейшее повышение МРОТ, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума», — подчеркнул Путин.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в нынешней ситуации нужно добиваться снижения уровня бедности и неравенства, для этого он и анонсировал повышения пенсии и МРОТ.
Ольга Сурикова