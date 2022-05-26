В России с 1 июня повысят пенсии и прожиточный минимум

«Предлагаю с 1 июня увеличить на 10% размер пенсии неработающих пенсионеров. Напомню, что с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5 %», — сказал Путин.

По его данным, данное увеличение превысит уровень инфляции, который по разным оценкам, должен остановиться на 15%.

Также с 1 июня планируется на 10 % повысить и прожиточный минимум, в среднем по стране он составит 13 919 рублей. Что, по словам главы государства, приведет и к росту пособий и выплат.