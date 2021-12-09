В Севастополе аферисты обманули пожилых людей почти на 1 млн рублей

Все задержаны

В Севастополе задержали группу мошенников, которые под предлогом проведения ремонта обманули около 10 местных жителей и причинили им ущерба почти на миллион рублей.

В полиции поступали обращения от горожан, которые пострадали от некоего предпринимателя, который брал предоплату, но ремонтные работы не выполнялись.

«К обману граждан причастна группа аферистов, состоящая из четырех человек – троих мужчин и женщины. С целью придания законности своей деятельности один из злоумышленников зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, от лица которого с клиентами заключались контракты. В них прописывались условия и перечень строительных и монтажных работ», — рассказали в городском УМВД схему по которой работали мошенники.

Уточняется, что 29-летняя участница группы помогала искать потенциальных клиентов. Помогал ей в этом ее предыдущий опыт работы в фирме по продаже пластиковых окон и ПВХ, откуда у нее осталась и клиентская база.

Жертвами становились пожилые жители города. Они вносили предоплату, якобы для покупки стройматериалов, после чего аферисты переставали выходить на связь.

Оперативники задержали всех подозреваемых по местам жительства. Известно, что трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за кражи.

На них заведены уголовные дела. В квартирах у них изъяты договоры на выполнение работ, печати индивидуального предпринимателя, компьютерная техника, электронные носители памяти, банковские карты, рукописные записи и другие предметы, имеющие доказательное значение.

Троим участникам группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, одному – домашний арест.

Расследование продолжается.

Ольга Сурикова