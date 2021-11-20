В Севастополе сбили девятилетнего ребенка

В пятницу вечером, 19 ноября, водитель на УАЗ «Патриот» сбил девятилетнего мальчика. Об этом «Севкору» сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД Севастополю Мария Нажа.

В ведомстве уточнили, что «водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем УАЗ «Патриот», при выезде с прилегающей территории на улицу Героев Севастополя совершил наезд на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу на пересечении проезжих частей. В результате ДТП ребёнок получил травмы и доставлен в детскую горбольницу».

Напомним, 16 ноября на Фиолентовском шоссе произошло столкновение четырех автомобилей. Женщина за рулем BMW в состоянии алкогольного опьянения снесла три иномарки.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю