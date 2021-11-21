В Севастополе стартовал конкурс на облик «Пантеона Славы» на Хрустальном

Победитель получит миллион рублей Правительством Севастополя объявлен конкурс, на котором будет решено, как будет выглядеть музей «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов» на мысе Хрустальный. Старт дан 19 ноября. Заявки принимаются до 21 февраля 2022 года, сообщается на официальном сайте правительства города.

Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе проходит по адресу: Севастополь, улица Рабочая, 5а.

График работы: понедельник – четверг с 10:00 до 17:00, пятница с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Рассматривать конкурсные проекты и принимать решение о распределении наград будет жюри. При оценке учтут такие параметры, как инновационность, запоминающийся внешний облик, концептуальность проектов и эффективность архитектурных решений.

«Мемориальный комплекс должен отражать особенности исторического развития, охранный статус и функциональные характеристики территории. Кроме того, при разработке концепции необходимо учитывать варианты консервации, музеефикации или приспособления части объекта археологического наследия «Форт Меншиков» с системой внутрикомплексных объектов», — уточняется в условиях конкурса.

На территории комплекса будут размещены элементы благоустройства, подземный паркинг на 200 парко-мест и здание музея, которое будет включать выставочные залы, кинотеатр, общественное пространство, помещения для лекций и мастер-классов и прочие технические объекты. По усмотрению авторов в состав конкурсных проектов могут быть включены дополнительные графические и изобразительные материалы.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Победителей конкурса определят 25 февраля.

Как уже сообщалось, участник, занявший первое место, получит 1 млн рублей, награда за второе и третье места составит 500 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно. Решение провести открытый конкурс было принято на заседании правительства Севастополя.

Ольга Сурикова