В Севастополе сбили 6-летнюю девочку на улице Николая Музыки

Происшествия
17-07-2025

В Севастополе сегодня утром пострадала маленькая девочка, когда переходила дорогу на пешеходном переходе.

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня около девяти утра напротив дома 61 на улице Николая Музыки, 41-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, сбил 6-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу в сопровождении взрослых.

Ребенок получил травмы и доставлен в больницу.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия.

Напомним, недавно на улице Колобова сбили 8-летнюю девочку.

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Ольга Сурикова
Фото: Госавтоинспекция Севастополя