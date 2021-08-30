В Севастополе с сентября ожидают новую волну коронавируса

Пока идет снижение

Аппаратное совещание в правительстве Севастополя 30 августа началось традиционно с обсуждения ситуации с коронавирусом.

Заместитель губернатора Александр Кулагин озвучил доклад, который свидетельствует о значительном снижении заболеваемости COVID-19 в городе.

Так, по его данным, заболеваемость коронавирусом снизилась за неделю на 13%. Выявлено 1381 случаев, в то время как на прошлой неделе было 1591. Сократились и суточный темп прироста — 0,63 и недельный — 0,75. Коэффициент прироста на этой неделе составил — 0,84, на прошлой неделе был 0,98

Свободный коечный фонд сейчас на уровне 17%.

При этом увеличилось количество больных возрастом старше 63 лет. На этой неделе 360 человек по сравнению с 350 случаями на прошлой неделе. И 87 детей находится в стационаре с коронавирусом и ОРВИ, которая схожа по симптомам на ковид.

Кулагин подчеркнул, что по прогнозам Роспотребнадзора ожидается снова рост с середины сентября. Причиной он назвал возвращение людей с командировок, выход детей в школу, а также рабочие коллективы снова собираются вместе. «Плюс идет изучение динамики в других странах, США, Европа тоже идут по этой динамике, идет еще анализ и прогнозирование для нашей страны», — добавил вице-губернатор.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в городе до конца сентября продлили режим повышенной готовности. Он не исключил, что в случае дальнейшего снижения показателей заболеваемости, будут некие послабления.

Ольга Сурикова