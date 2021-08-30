Пенсионеры Севастополя смогут получить «путинскую» выплату: кому и как начислят

Указом президента все предусмотрено

Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей в сентябре 2021 года. Расскажем, кто и когда сможет ее получить.

Выплата, согласно указу, положена тем, кто постоянно проживает в России и по состоянию на 31 августа 2021 года уже получают пенсию. Она будет выплачена всем без исключения пенсионерам: и работающим, и вышедшим за заслуженный отдых, а также тем, кто получает пенсию по инвалидности и потере кормильца.

При этом писать заявление не нужно. Органы пенсионного фонда сами перечислят «без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты».

Не стоит беспокоится даже, если пенсионер вдруг не получит деньги в сентябре.

«Если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре 2021 года, ее выплата может быть произведена позднее», — говорится в указе.

И что очень важно, банки не имеют право списать ее в счет долга. Из этой выплаты не могут быть сделаны удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

Ольга Сурикова