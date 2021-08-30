В Севастополе резко снизилась заболеваемость коронавирусом

Выздоровевших почти в два раза больше

В Севастополе по состоянию на 30 августа зарегистрированы 169 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

314 человек выписаны после выздоровления.

Умерли пять человек в возрасте от 55 до 88 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 27 032 человека.

В настоящий момент выздоровели 24 168 человек, 1015 умерли.

Под наблюдением находится 744 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

В Севастополе на утро 30 августа сделали прививку от коронавируса 130 156 человек. Второй этап вакцинации прошли 118 921 житель региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 30 августа поступило более 160 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.