В Севастополе с приближением лета активизировались «квартирные мошенники»

Жители Севастополя стали жаловаться на аферистов, которые предлагают снять квартиру, внести предоплату, а потом исчезают после получения денег. Схема не нова, но теперь любители легких денег добавляются в домовые чаты, в которых люди уверены, что общаются с соседями и гораздо больше доверяют незнакомцам.

Так, участница домового чата в ЖК «Олимпия» рассказала, как хотела снять однокомнатную квартиру, однако только лишилась денег, которые внесла в качестве предоплаты.

А с приближением лета, когда многим нужно съехать на несколько месяцев с арендуемого жилья, а хороших вариантов квартир не так много — люди могут чаще попадать в такие ловушки, поэтому будьте внимательны, прежде чем переводите деньги, даже не посмотрев будущее жилье.