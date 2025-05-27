В Крыму спасатели обнаружили тело дайвера, которого искали почти 10 дней

Накануне днем в бухте «Широкая» на расстоянии около 300 метров от берега в акватории сотрудниками Ленинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» было обнаружено тело погибшего.

Напомним, 6 мая поступила информация о том, что в Ленинском районе, на пляже «Коровья бухта» мужчина в водолазном костюме зашел в море и на протяжении 9 часов не выходил. Поисковые работы проводились ежедневно как на воде, так и вдоль береговой линии спасателями Ленинского АСО «КРЫМ-СПАС».

За весь период пройдено более 91 км береговой линии, обследовано более 51 кв.км. акватории.

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Ольга Сурикова

Фото: ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»