В Севастополе с начала года в ДТП погибли два человека

В Севастополе с начала текущего года на дорогах города произошло 17 ДТП, в том числе 4 из них с пострадавшими, в которых два человека погибли и 4 получили ранения.

Так, 1 января в 17:55 водитель автомобиля Ваз-2107 сбил 72-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП она была доставлена в больницу, где через несколько часов скончалась. У водителя установлено состояние опьянения.

Также погибла женщина, которая села за руль без прав.

2 января в 23:18 водитель автомобиля «Хёндай» на правом закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся е с движущимся навстречу троллейбусом. Женщина-водитель была доставлена в больницу, где позже от полученных травм скончалась, сообщила пресс-служба городского УМВД.

В больницу в тяжелом состоянии также был доставлен пассажир иномарки. При выяснении обстоятельств происшествия установлено, что женщина не имела прав, а собственником автомобиля является пострадавший в ДТП пассажир.

Зарегистрировано еще одно столкновение транспортных средств, в котором 26-летний водитель автомобиля «Шевроле», выезжая с прилегающей территории на дорогу, не предоставил преимущество в движении мотоциклисту. В результате дорожной аварии водитель двухколесного транспортного средства и его пассажир получили ранения и были госпитализированы. Оба водителя были трезвыми. На автовладельца составлено два административных материала: за не предоставление преимущества при выезде с прилегающей территории и за отсутствие полиса ОСАГО.

В новогоднюю ночь 24-летний водитель автомобиля «Лексус» на левом закруглении дороги выехал за пределы проезжей части вправо и врезался в дерево. На месте происшествия молодой человек от прохождения медицинского освидетельствования отказался, за что на него был составлен административный протокол, который предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Кроме того, у водителя не было полиса ОСАГО, за что получил определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Напомним, ранее пьяный севастопольский водитель неудачно пытался откупиться от инспекторов ГИБДД в Евпатории.

Ольга Сурикова