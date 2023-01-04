Новые заявления Минобороны РФ об ударе ВСУ по Макеевке

Количество погибших военнослужащих после удара ВСУ в Макеевке (ДНР) увеличилось до 89 человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Уточняется, что 1 января в ноль часов одну минуту по московскому времени, артиллерией ВСУ был нанесен удар шестью реактивными снарядами системы «Хаймарс» по пункту временной дислокации в районе населенного пункта Макеевка.

В ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших увеличилось до 89. Среди погибших – зам командира полка подполковник Бачурин.

Ответным огнем пусковая установка реактивной системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, уничтожена.

В результате ракетных и авиационных ударов в районе железнодорожной станции Дружковка уничтожено еще четыре пусковые установки «Химарс», четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Вампир», более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей, а также более 200 украинских военных.

В районе Масловки поражен пункт временной дислокации одного из подразделений «Иностранного легиона», где уничтожено более 130 иностранных наемников.

В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара, заключили в ведомстве.

Ольга Сурикова